"УАЗ-Патриот" оснастят новым 150-сильным двигателем от "Профи"

По мнению автоэкспертов, появление новинки следует ожидать ближе к лету следующего года.

В компании УАЗ решили установить на внедорожнике "Патриот" двигатель от модели "Профи", благодаря чему мощность авто будет составлять 150 лошадиных сил. Об этом сообщили представители ульяновского автозавода.

Сейчас внедорожник оснащён 2,7-литровым мотором, который выдаёт 135 "лошадок", а скорость машины достигает отметки всего в 150 километров в час. По словам главы научно-технического центра УАЗ Евгения Галкина, новый двигатель позволит "Патриоту" "стать более динамичнее". Также он отметил, что в обозримом будущем силовую установку от "Профи" получит и модель "УАЗ-Пикап".

О сроках появления на рынке "Патриота" в компании пока не сообщили, но автоэксперты считают, что оценить машину с более мощным мотором можно будет ближе к лету 2018 года.