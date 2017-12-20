В Риме скончался кардинал, покрывавший священников-педофилов

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В Риме скончался кардинал, покрывавший священников-педофилов

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Бернард Лоу. Фото: © REUTERS

В Риме в возрасте 86 лет скончался бывший Бостонский архиепископ Бернард Лоу, с именем которого связан один из самых громких скандалов Римско-католической церкви. Об этом сообщает издание New York Post.

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