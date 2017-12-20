В прошлом году столицу посетили 19 млн туристов, а к концу этого года число гостей вырастет до 21 млн.

За семь лет турпоток в Москву вырос на 65%, сообщили городские власти. Особенно устойчивый рост показателей отмечается во время рождественских и новогодних праздников.

— Количество туристов, прибывающих в Москву, по сравнению с 2010 годом увеличилось почти на 65%, — цитирует РИА "Новости" первого замруководителя столичного департамента спорта и туризма Алексея Кондаранцева.

По его словам, в прошлом году столицу посетили 19 млн туристов, а к концу этого года число гостей, как ожидается, вырастет до 21 млн. Самые частые иностранные гости Москвы — туристы из Китая.

В мэрии уверены, что чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года благоприятно действует на отрасль гостеприимства.