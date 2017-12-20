"Мне не стыдно". Хорошавин в своём последнем слове в суде заявил о невиновности

Процесс над бывшим губернатором, начавшийся в марте этого года, подходит к концу. Приговор будет объявлен 22 января.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин отверг предъявленные ему обвинения в последнем слове на заседании суда. Напомним, экс-главу региона обвиняют в получении взяток.

— Я отвергаю предъявленные мне обвинения. Не было никаких взяток. Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняют, — сказал Хорошавин в суде.

В своём последнем слове он также добавил, что ему не стыдно ни за губернаторство, ни за работу мэром Охи, ни за его жизнь в целом.

— Я не шёл на компромиссы, не выбирал лёгких путей, старался отстаивать свои личные принципы, отстаивать интересы родного края. Как это получилось, судить людям, — подытожил бывший глава региона.

О своей невиновности также заявили ещё двое подсудимых. Только один фигурант дела частично признал свою вину — экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов. Напомним, с марта этого года ведётся судебный процесс над экс-главой Сахалинской области и тремя его бывшими подчинёнными. Их обвиняют в получении взяток. Приговор будет объявлен 22 января.