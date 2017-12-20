Американец обвинил Селену Гомес в доведении его 15-летней дочки до самоубийства

Херндон считает, что причиной гибели девушки стал сериал, который неоднократно обвиняли в романтизации суицида.

Житель США Джон Херндон считает, что популярная актриса и певица Селена Гомес виновата в смерти его 15-летней дочери. Девушка покончила с собой после того, как посмотрела первый сезон сериала "13 причин почему", исполнительным продюсером которого и является Гомес.

— Селена Гомес и Netflix должны понять, что не все могут это понять. Некоторые люди, которые борются с депрессией, могут посмотреть это в неудачное время, и этот сериал может стать триггером, — приводит слова американца Radar Online.

Херндон добавил, что намерен подать в суд на студию в связи с тем, что уже снят второй сезон этого сериала. Отметим, что главной героиней "13 причин почему" является девушка, которая покончила с собой. Уже после смерти школьницы её одноклассник находит кассеты, на которых она рассказывает, почему решилась на роковой шаг. По мнению некоторых критиков, сериал романтизирует самоубийство.