В НАО проходят траурные мероприятия в память о погибших при крушении самолёта

В Ненецком автономном округе объявлен траур по погибшим при крушении самолета Ан-2 при взлёте в Нарьян-Маре. В регионе отменены все развлекательные мероприятия, а местные жители вспоминают жертв авиакатастрофы.
— На всей территории Ненецкого автономного округа приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, теле- и радиопередачи, — сообщили в администрации НАО.
По официальным данным, при крушении погибло три человека.
Самолет Ан-2 упал утром 19 декабря. На борту было 11 пассажиров и два члена экипажа.
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