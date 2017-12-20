Жителей Москвы предупредили о повышении атмосферного давления

Синоптики предупредили жителей Москвы о повышении атмосферного давления 20 декабря. Как сообщает портал "Метеоновости", оно составит 759 миллиметров ртутного столба.
При этом выше обычного на 6 градусов будет и температура воздуха. Сегодня она составит порядка 0 градусов.
Специалисты обращают внимание на то, что из-за роста атмосферного давления и влажности воздуха люди, страдающие сосудистыми заболеваниями, могут испытывать недомогание.
Как писал Лайф, ранее в Москве за сутки выпало почти 15% месячной нормы осадков.
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