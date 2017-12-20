Неизвестные вынесли из дома директора музея в Щёлкове почти 2 млн рублей

Злоумышленники пробрались в дом Натальи через подвал. А после связали саму женщину и её мать.

Неизвестные в масках проникли в дом директора Щёлковского историко-краеведческого музея Наталии Богдановой и, связав женщину и её мать, похитили 1 790 000 рублей в разной валюте.

Нападение на её дом в селе Анискино произошло прошлой ночью, 19 декабря, около 06:40. Злоумышленники выломали решётку на окне подвала и, отжав окно, проникли в дом. Они связали саму Наталью и её мать-пенсионерку пластиковыми стяжками. А после обчистили комнаты.

Злоумышленники открыто вытащили 150 000 рублей, 17 000 долларов США, 7000 евро, ювелирные изделия из золота. Сумма ущерба — 1 790 000 рублей.

— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — прокомментировали в ГУ МВД по Московской области.