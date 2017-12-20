США осудили ракетный удар с территории Йемена по Саудовской Аравии

Как говорится в заявлении представителя Госдепа, американская сторона призывает Иран прекратить вооружение хуситов.

США решительно осуждают ракетный удар с территории Йемена по Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента страны Хизер Нойерт.

— Мы по-прежнему крайне обеспокоены агрессивными действиями хуситов, которых поддерживают иранским современным вооружением, — заявила она, добавив, что эти действия несут угрозу безопасности в регионе и затягивают конфликт в Йемене.

Отмечается, что Соединённые Штаты "призывают Корпус стражей исламской революции остановить вооружение хуситов" и настаивают на политическом решении конфликта под эгидой ООН.

Отметим, 19 декабря хуситы выступили с заявлением, сообщив, что они запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Аль-Ямама, когда там проходила встреча руководства Саудовской Аравии.

Как писал Лайф, ранее в ООН рассказали о возможных поставках Ираном оружия йеменским мятежникам.