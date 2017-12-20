Капсулу Hyperloop One смогли разогнать до 386 км/ч, установив новый рекорд

При этом разработчики не останавливаются на достигнутом, они намерены приравнять её к скорости полёта самолёта.

Специалисты американской компании Hyperloop One смогли разогнать пассажирскую капсулу до 386 километров в час, при этом установив новый рекорд по скорости. Об этом сообщает Wired.

Однако кроме установления скоростных рекордов компания смогла протестировать новую систему кондиционирования, электрический мотор, системы управления, силовую электронику, подвесные системы и магнитную левитацию.

Как сообщается, конечной целью будет скорость равная полёту самолёта. Отметим, что средняя скорость воздушного судна составляет около 850 км/ч.

Ранее Лайф писал об успешных испытаниях первой фазы тестирования технологий сверхскоростных перевозок в вакуумной среде. 12 июля в Hyperloop One подтвердили, что за 5,3 секунды платформа преодолела 160 метров при скорости 112 км/ч.

Позднее сообщалось, что капсула преодолела 430 метров на скорости 310 км/ч.