Британские учёные доказали, что спорт помогает бросить курить

Всё дело в развитии чувствительности специальных рецепторов, благодаря чему организму требуется всё меньшая доза никотина.

Регулярные занятия физкультурой и спортом помогают легче пережить синдром отмены, развивающийся в результате отказа от курения. К такому выводу пришли учёные Лондонского университета в результате исследования, описанного в научном издании British Journal of Pharmacology.

Специалисты выяснили, что физические нагрузки приводят к активизации α7 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. Эти нервные окончания расположены в гиппокампе головного мозга и наиболее чувствительны к никотину.

— Защитный эффект упражнений препятствует развитию физической зависимости от курения, уменьшает тяжесть симптомов, приводит к полному отказу от вредной привычки, — утверждают авторы исследования.

Ранее исследователи из Бристольского университета провели эксперимент по сравнению 23 пар курящих и некурящих близнецов, оценивая их внешность в ходе показа 500 случайным людям. Таким образом учёные выяснили, что курение снижает привлекательность человека. Никотин вызывает преждевременное старение кожи, которая со временем начинает выглядеть значительно хуже.