Застрелившей парня ради лайков на YouTube американке дали полгода тюрьмы

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Застрелившей парня ради лайков на YouTube американке дали полгода тюрьмы

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Перез, которая на момент съёмки находилась на седьмом месяце беременности, случайно убила Руиса во время проверки мифа о том, что книга может спасти от пули.

Жительница Миннесоты Монализа Перез проведёт в тюрьме шесть месяцев за непредумышленное убийство своего парня Педро Руиса во время съёмок "одного из самых опасных роликов в истории" для сервиса Youtube. Об этом сообщает местное издание Star Tribune.

Кроме того, 20-летняя мама двоих детей будет находиться под надзором правоохранителей следующие десять лет.

Напомним, трагедия произошла в конце июня. Видеоблогеры решили проверить миф о том, что книга может спасти от пули. В результате "броня" не выдержала выстрела из крупнокалиберного пистолета Desert Eagle и парень получил смертельное ранение в грудь. Руис скончался до приезда медиков.

По словам Перез, которая на момент съёмки находилась на седьмом месяце беременности, идея принадлежала погибшему. Девушка рассказала, что долго отговаривала его, но он был готов рискнуть ради увеличения количества подписчиков.

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