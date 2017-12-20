В квартире устроившего взрыв в Ставрополе нашли самодельную бомбу

Сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру мужчины, который сегодня ночью взорвал квартиру, и нашли у него самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мощность бомбы в случае взрыва составила бы приблизительно 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Как уже сообщал Лайф, предположительно, мужчина подорвал гранату. Злоумышленник был ликвидирован правоохранительными органами. По словам местных жильцов, преступник угрожал взорвать весь дом.