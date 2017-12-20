В Санкт-Петербурге ищут педофила, который развратил школьницу в парадной

Как сообщает Пятый канал, заявление о развратных действиях в отношении несовершеннолетней поступило в следственный отдел Кировского района Северной столицы. В правоохранительные органы обратился отец семиклассницы, которая стала жертвой педофила.

По имеющей информации, неизвестный мужчина подкараулил девочку в парадном, напал на неё, совершил развратные действия и скрылся.

Преступника ищут.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти двое надругались над восьмиклассницей в школьном туалете. Неизвестные совершили развратные действия сексуального характера в отношении 14-летней школьницы, а затем ещё и отобрали у неё карманные деньги.