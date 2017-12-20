Орешкин: Ставки ипотеки упали ниже 10% впервые в истории России

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Орешкин: Ставки ипотеки упали ниже 10% впервые в истории России

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ставка по ипотечному кредитованию упала ниже 10% впервые в российской истории, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Министр отметил, что сейчас начинает восстанавливаться строительный сектор, растёт спрос на жильё, оживляется ипотечный рынок.

— Уже, по фактическим данным, ставки по ипотеке впервые за российскую историю опустились ниже 10%, — заявил Орешкин. — И это снижение ипотечных ставок на фоне низкой долговой нагрузки населения и экономики в целом — это то, что открывает положительные возможности для роста этого сектора.

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