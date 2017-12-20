"Нужен постельный режим". Джигурда пожаловался на истощение из-за судов

Шоумен Никита Джигурда перед заседанием в Кунцевском суде Москвы заявил, что судебный процесс длится больше года и он его истощил. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным издания, как только Джигурад вошёл в зал, то сразу подошёл к судье и сообщил, что крайне плох и ему нужен постельный режим.

Сообщается, что в суде сейчас проходит заседание, где рассматривается апелляционное заявление шоумена по наследству его бывшей подруги Людмилы Браташ.

Напомним, что в Сети появилось видео, на котором Никита Джигурда совершает действия сексуального характера по отношению к Людмиле Браташ. Та в свою очередь не реагирует на происходящее. После обнародования видеоролика близкая родственница Браташ Светлана Романова подала на Джигурду заявление об изнасиловании в прокуратуру.