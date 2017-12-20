Глава ЦИК Памфилова ответила на обращение Ходорковского по поводу Путина

Руководитель Центризбиркома обвинила беглого олигарха в попытке оказать на неё давление.

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала призыв экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского отказать Владимиру Путину в регистрации на выборах президента. Так, попытки "публичного давления на ЦИК" она назвала бессмысленными и подчеркнула, что в своих решениях она опирается на конституцию и жизненные принципы.

— Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения, — приводит РБК слова Памфиловой.

Напомним, Владимир Путин объявил о своём участии в выборах 6 декабря. Позже стало известно, что он будет баллотироваться как самовыдвиженец. Российский лидер сообщил, что предвыборная кампания у него уже готова, но руководитель штаба ещё не выбран.

Ранее Лайф сообщал, что избирательная кампания в России официально стартовала 18 декабря.