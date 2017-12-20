В Новой Москве пятиклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры

Врачам удалось спасти нервные окончания, поэтому мальчик сможет вернуться к нормальной жизни.

В школе в Новой Москве десятилетний пятиклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры. Как сообщает телеграм-канал Mash, дети должны были по очереди делать силовые кувырки на матах, однако Александр К. сделал это неправильно.

Школьник прыгнул прямо себе на голову, после чего немедленно был госпитализирован с компрессионным переломом шейных позвонков. Врачам удалось спасти нервные окончания в сломанном позвоночнике ребёнка, поэтому он сможет вновь вернуться к нормальной жизни, однако два месяца мальчику можно только лежать.

В ходе проведённого в учебном заведении совещания было решено, что ребёнок сам виноват в травме, однако, по информации источника в департаменте образования Москвы, учительница физкультуры после инцидента была уволена.