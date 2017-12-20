Фейерверк выстрелил подростку в голову на открытии ёлки в Ивано-Франковске

Пострадавшая потеряла много крови, её доставили в медучреждение с травмами лица.

В Ивано-Франковске на западе Украины на церемонии открытия ёлки произошло ЧП. Несовершеннолетняя девушка пострадала от фейерверка, сообщает портал "Курс".

Всё произошло в момент, когда началась церемония зажжения огней на ёлке. От фейерверка оторвалась петарда и полетела в лицо 17-летней студентки.

— Для запуска фейерверка была заключена сделка между департаментом культуры и компанией "ПИРО-ИФ". <...> Все меры безопасности были соблюдены, зрители находились на расстоянии, за оградой, — сообщил начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Игорь Влезло.

Девушке, которая потеряла сознание, первую медицинскую помощь пыталась оказать полиция. Через некоторое время на место прибыла скорая — пострадавшую с травмами лица и головы госпитализировали.

Сообщается, что девушка пришла в себя. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.