Фейерверк выстрелил подростку в голову на открытии ёлки в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске на западе Украины на церемонии открытия ёлки произошло ЧП. Несовершеннолетняя девушка пострадала от фейерверка, сообщает портал "Курс".
Всё произошло в момент, когда началась церемония зажжения огней на ёлке. От фейерверка оторвалась петарда и полетела в лицо 17-летней студентки.
— Для запуска фейерверка была заключена сделка между департаментом культуры и компанией "ПИРО-ИФ". <...> Все меры безопасности были соблюдены, зрители находились на расстоянии, за оградой, — сообщил начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Игорь Влезло.
Девушке, которая потеряла сознание, первую медицинскую помощь пыталась оказать полиция. Через некоторое время на место прибыла скорая — пострадавшую с травмами лица и головы госпитализировали.
Сообщается, что девушка пришла в себя. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
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