Затея Гринча провалилась. В Омске поймали бомжей при краже новогодних подарков

Преступников было двое, один был задержан на месте, второго полицейские выследили по горячим следам.

В Омске двоих мужчин поймали при попытке украсть из здания администрации 30 новогодних подарков для детей на общую сумму свыше семи тысяч рублей. Выносящих награбленное через окно местных жителей 1993 г.р. и 1976 г.р. заметил охранник.

https://t.co/ayDZ4KXNOS Омские полицейские задержали подозреваемых в покушении на кражу новогодних подарков pic.twitter.com/T9j1us8B6e — УМВД Омской области (@omskpolice) 20 декабря 2017 г.

— Одного из злоумышленников сторож задержал на месте, второму удалось скрыться. Позже его задержали сотрудники уголовного розыска на ул. 75-й Гвардейской Бригады и доставили в пункт полиции, — сообщает УМВД России по городу.

"Похитителей Рождества" отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Местные СМИ утверждают, что преступление совершили двое бездомных, один из которых был ранее судим. По предварительным данным, они хотели продать подарки и купить выпивку.

За покушение на кражу мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.