Лучше соцсети и шопинг. Молодёжь потеряла интерес к тусовкам и ночным клубам

Современным молодым людям куда больше по душе смотреть фильмы дома и в кино или же общаться в соцсетях.

Молодёжь заметно охладела к ночным клубам и вечеринкам, с гораздо большим рвением россияне в возрасте до 29 лет ходят по магазинам, в кино и общаются в соцсетях. Такие данные приводятся в исследовании Общественной палаты РФ.

Так, основным предпочтением молодых людей стало общение в соцсетях (54%), ещё половина опрошенных призналась в любви к просмотру фильмов на компьютере, 40% по-прежнему охотно посещают кинотеатры, многие высказались за обычные прогулки (45%). Любимым времяпрепровождением оказался шопинг — за него высказались 38% опрошенных.

А вот число посетителей ночных клубов резко упало — всего 7,3% молодых людей делают выбор в пользу похода на вечеринку.