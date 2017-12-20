В МИД РФ выразили сожаление из-за решения Молдавии отозвать посла из России

Ранее решение молдавского министерства раскритиковал президент страны Игорь Додон.

В МИД России сожалеют о решении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии отозвать своего посла из России. Об этом ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель главы ведомства Григорий Карасин.

— Это решение вызывает у нас чувство сожаления, — отметил дипломат.

Напомним, 18 декабря Молдавия отозвала "для консультаций" на неопределённый срок посла в Москве Андрея Негуцу. Как отметили в молдавском МИДЕИ, отзыв посла якобы связан со "случаями преследования и запугивания органами РФ официальных лиц и политических деятелей Молдавии". Как ранее писал Лайф, президент страны Игорь Додон раскритиковал решение министерства.