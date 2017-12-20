Аксёнов: Резолюция по Крыму транслирует пропагандистские мифы Киева

По его словам, для республики важно только мнение крымчан и мощь Вооружённых сил России.

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что принятая Генассамблеей ООН резолюция по полуострову не показывает реальную ситуацию и не отражает мнение крымчан. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Я уже говорил, что эта резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека, — сказал Аксёнов.

Он также считает, что подобная резолюция подрывает авторитет ООН. По его словам, для крымчан имеет значение только их выбор, который они сделали в марте 2014 года, а также мощь Вооружённых сил России.

Напомним, резолюция была накануне принята Генеральной Ассамблеей ООН голосами 70 государств. 26 стран высказались против, 76 воздержались.

Своё мнение по этому поводу также уже высказали в крымском парламенте и Госдуме.