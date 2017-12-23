Кот vs новогодняя ёлка. Как хвостатые воюют с хвойными

"Шарик-шарик, а я тебя съем"
Барсик. Расхититель ёлок
"Лучший твой подарочек — это я"
"Какой Запад? Я роняю ёлку"
Кабы не было зимы в городах и сёлах.... моё настроение приобрело необходимые 50 оттенков зеленого , #елочка гори! Вносите мандарины и шампанское⭐️ Да и если что, #кот не чувствует боли, разве что душевную, от того, что елку нельзя съесть . . . #дашавысоцкая #новыйгод #котиелка #космос #мишура #мойкот #настроение #тюмень #тюменьинстаграмная
"Я просто хотел поправить. Вы неровно повесили"
"Лучше покормите рыбкой. Ёлка у меня в заложниках"
"Скоро вы ляжете спать, а она останется"
Лапусики мои! Говорят, колечкохвостые уже начали осаждать салоны красоты в надежде стать идеальными в канун Нового года. Странные существа - ведь идеальными в этом мире были созданы только котики! Но пусть лелеют надежду, что могут обмануть матушку Природу, а мы посмотрим на их тщетные телодвижения с высоты вот этой елки, например. #скороновыйгод #кот #котик #котиелка #котподелкой #котэ #котики #котикиправятмиром #самыйкрасивый #ждуподарки #британец #котбританец #британскийкот #cat #catandchristmastree #catsofinstagram #catlover #britishcat #зиллисергеевич #cayennычмладший
Когда не уронил ёлку и приуныл
Не вендетта, а "вертотетта"
Единственный способ уберечь ёлку?
Когда отъелся так, что можешь быть шариком
Кот vs ёлка. Начало
Почему я ненавижу Новый год и ёлку в особенности
Пошла вторая неделя украшения ёлки Сегодня наряжаю имбирными пряниками . . . #gingerbreadman #exoticshorthair #cutecat #котики #котэ #елочкагори #catstagram #cats #bestmeow #catsofinstagram #redcat #catsofworld #рыжийкот #catlove #meow #mycat #lovekittens #catsagram #instacat #cutecatsblog #безкотаижизньнета #gingercat #catoftheday #caturday #kittycat #funnycats #catlife #cats_of_instagram #dailycat #котиелка
"В "гляделки" играть будем или падать?"
Мой помощник))) #cat #cats #instacat #kitten #instagramcat #funnycat #lovecat #catselfie #kittylove #catagram #lovecat #happynewyear #merrychristmas #holiday #happycat #tree #christmastree #christmascat #garland #catandtree #кот #коты #котики #инстакот #инстакотики #новыйгод #рождество #наряжаемелку #елка #котиелка
Поймали с поличным
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