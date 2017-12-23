Кот vs новогодняя ёлка. Как хвостатые воюют с хвойными

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Кот vs новогодняя ёлка. Как хвостатые воюют с хвойными

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Коллаж © L!FE  Фото: © flickr / Andy Miccone

В Сети набирают популярность мемы, где коты сокрушают "своего главного врага" — новогодние ёлки. А как проходит противостояние в реальной жизни?

"Шарик-шарик, а я тебя съем"

Барсик. Расхититель ёлок

.#котиелка

Публикация от Екатерина Кузьмич (@ekaterinakuzmich)

"Лучший твой подарочек — это я"

"Какой Запад? Я роняю ёлку"

"Я просто хотел поправить. Вы неровно повесили"

"Лучше покормите рыбкой. Ёлка у меня в заложниках"

"Скоро вы ляжете спать, а она останется"

Лапусики мои! Говорят, колечкохвостые уже начали осаждать салоны красоты в надежде стать идеальными в канун Нового года. Странные существа - ведь идеальными в этом мире были созданы только котики! Но пусть лелеют надежду, что могут обмануть матушку Природу, а мы посмотрим на их тщетные телодвижения с высоты вот этой елки, например. #скороновыйгод #кот #котик #котиелка #котподелкой #котэ #котики #котикиправятмиром #самыйкрасивый #ждуподарки #британец #котбританец #британскийкот #cat #catandchristmastree #catsofinstagram #catlover #britishcat #зиллисергеевич #cayennычмладший

Публикация от Nill Tin Arden (@kotik_s_ryblyovki)

Когда не уронил ёлку и приуныл

Не вендетта, а "вертотетта"

Единственный способ уберечь ёлку?

Когда отъелся так, что можешь быть шариком

Кот vs ёлка. Начало

#мойушастик #усатыйполосатый #котиелка

Публикация от Imarkovna (@imarkovna)

Почему я ненавижу Новый год и ёлку в особенности

"В "гляделки" играть будем или падать?"

Поймали с поличным

Миссия выполнена

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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