Кот vs новогодняя ёлка. Как хвостатые воюют с хвойными

В Сети набирают популярность мемы, где коты сокрушают "своего главного врага" — новогодние ёлки. А как проходит противостояние в реальной жизни?

"Шарик-шарик, а я тебя съем"

Барсик. Расхититель ёлок

.#котиелка Публикация от Екатерина Кузьмич (@ekaterinakuzmich) Дек 19, 2017 at 8:15 PST

"Лучший твой подарочек — это я"

Притомился и уснул!#котиелка#черныйкот#котиновыйгод#котспит#спящийкотэ#cat#instacat#catlover#_сюсяндр_# Публикация от кот Василий (@elena197508) Дек 19, 2017 at 10:55 PST

"Какой Запад? Я роняю ёлку"

"Я просто хотел поправить. Вы неровно повесили"

"Лучше покормите рыбкой. Ёлка у меня в заложниках"

"Скоро вы ляжете спать, а она останется"

Когда не уронил ёлку и приуныл

Не вендетта, а "вертотетта"

Единственный способ уберечь ёлку?

Когда отъелся так, что можешь быть шариком

Кот vs ёлка. Начало

#мойушастик #усатыйполосатый #котиелка Публикация от Imarkovna (@imarkovna) Дек 9, 2017 at 4:27 PST

Почему я ненавижу Новый год и ёлку в особенности

"В "гляделки" играть будем или падать?"

Поймали с поличным

Миссия выполнена