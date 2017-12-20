Крымский мост соединил берега Керчи и Тамани

Сборка пролётов автодорожной части моста через Керченский пролив полностью завершена. Таким образом, он соединил берега Крыма и Тамани, передаёт информационный центр "Крымский мост".
— Соединив мостовое полотно под автодорогу, мостостроители завершили производственную программу 2017 года, — отмечается в сообщении инфоцентра.
Общий вес пролётов составляет 20 тысяч тонн. Они протянуты единой нитью между 34 морскими опорами от керченского берега до фарватерного участка.
Ожидается, что движение автомобилей по мосту будет организовано уже с декабря следующего года. Что касается поездов, то их движение запланировано на декабрь 2019 года.
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