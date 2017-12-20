Танцев не будет! Житель Заполярья устроил стрельбу из ружья на дискотеке

Неадекватный мужчина был признан виновным в покушении на убийство шести лиц, одно из которых было серьёзно ранено.

31-летнему жителю Заполярья дали 8,5 года тюрьмы за стрельбу из охотничьего ружья по людям на сельской дискотеке. Об этом сообщает прокуратура Мурманской области.

Как установило следствие, 25 марта 2016 года сильно подвыпивший мужчина пошёл в сельский клуб, где начал провоцировать на конфликт находившихся там людей. Когда его попросили уйти, он сказал, что всех застрелит. Мужчина ушёл, но вскоре вернулся с охотничьим ружьём, заряженным огнестрельными патронами.

Преступник пустил две пули в одного из присутствующих. Он получил серьёзное ранение, но выжил. Кроме того, местный житель стрелял по окнам клуба, когда видел в них силуэты людей.

После этого он попытался скрыться с места происшествия. Угрожая расправой, злоумышленник заставил местного жителя довезти его на снегоходе к дороге. Утихомирить неадекватного мужчину удалось только ОМОНу.

Он был признан виновным в покушении на убийство шести лиц, совершённом из хулиганских побуждений. Мужчине придётся провести следующие 8,5 года в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.