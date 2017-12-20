В Кремле раскритиковали формулировки резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

В принятом документе Россия осуждается за присоединение Крыма и провозглашается оккупирующей державой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал украинскую резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму. По его словам, Москва не приемлет формулировкок, которые содержатся в этом документе.

— Мы считаем неправильными эти формулировки, мы не согласны с ними, — заявил представитель Кремля.

Напомним, в документе Генассамблея осудила Россию за присоединение Крыма и назвала её оккупирующей державой. Резолюцию поддержали 70 государств, 76 стран воздержались, а 26 выступили против.

Документ уже раскритиковали в Крыму. "ООН перестала отвечать реалиям", — заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. А в Госдуме резолюцию назвали политической провокацией, не имеющей отношения к реальной ситуации на полуострове.