Российскому офицеру из СЦКК запретили въезд на Украину из-за Крыма

Российскому офицеру из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня запретили въезд на Украину на три года. Пресс-секретарь государственной пограничной службы Незалежной Олег Слободян утверждает, что причиной стало посещение Крыма.

Он в своём "фейсбуке" указал, что об этом стало известно, когда наблюдатели покидали Донбасс.

Вместе со своими коллегами накануне он покинул Украину и уже вернулся на родину. Причиной стали действия Киева, который чинил препятствия работе наблюдателей в Донбассе.