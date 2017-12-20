Российскому офицеру из СЦКК запретили въезд на Украину из-за Крыма

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Российскому офицеру из СЦКК запретили въезд на Украину из-за Крыма

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Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

Российскому офицеру из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня запретили въезд на Украину на три года. Пресс-секретарь государственной пограничной службы Незалежной Олег Слободян утверждает, что причиной стало посещение Крыма.

Он в своём "фейсбуке" указал, что об этом стало известно, когда наблюдатели покидали Донбасс.

Вместе со своими коллегами накануне он покинул Украину и уже вернулся на родину. Причиной стали действия Киева, который чинил препятствия работе наблюдателей в Донбассе.

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