Песков: Асад был и остаётся законным президентом Сирии

Башар Асад был и остаётся законным президентом Сирии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ухудшение взаимоотношений между Парижем и Дамаском.

Ранее президент Сирии обвинил Францию в поддержке терроризма и кровопролития в его стране, а Макрон в ответ назвал критику Асада неприемлемой.

— Обмен заявлениями между Дамаском и Парижем — это не наше дело, — заявил Песков. — Мы считаем, что все страны, которые могут внести ощутимый вклад в процесс политического урегулирования в Сирии, безусловно, должны это делать. И вы знаете, что Россия в этом плане работает не покладая рук.

— Что касается самого Асада, Асад был и остаётся законным президентом Сирийской Арабской Республики, — добавил он.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что окончательная победа над боевиками ИГИЛ* в Сирии будет достигнута "к концу февраля". После разгрома террористов мировое сообщество будет "вынуждено разговаривать" с президентом Сирии Башаром Асадом, добавил он.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.