Суд арестовал подозреваемую в убийстве ленинградской блокадницы

Октябрьский суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте Галины Гусейновой, подозреваемой в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной. Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

Отмечается, что под стражей она будет находиться два месяца, до 13 февраля 2018 года. Сама обвиняемая вину не признала и заявила, что её подставили.

Напомним, что, согласно версии следствия, сиделка решила убить блокадницу из корыстных побуждений. Для этого она привлекла соучастников и 20 ноября впустила одного из них в квартиру. Он задушил старушку. Другой в это время следил за обстановкой. Из квартиры подозреваемые забрали банковскую карточку, которой так и не смогли воспользоваться, потому что не знали ПИН-кода.