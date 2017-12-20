Песков заявил, что Россия прорабатывает меры для защиты интересов из-за санкций

В Кремле заявили, что Москва прорабатывает меры для защиты интересов России в связи с возможным продолжением санкционной политики со стороны Запада. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Действительно, в Москве прорабатывают и принимают меры по защите наших интересов на фоне возможного продолжения рестриктивных и санкционных действий различных стран, которые мы по-прежнему считаем незаконными, — сказал представитель Кремля.

Добавим, что Песков отказался раскрывать, какие именно меры разрабатываются.

Как уже сообщал Лайф, Министерство торговли США внесло в чёрный список две российские оборонные компании — АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-баррикады".