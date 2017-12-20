В Кремле не стали комментировать новый законопроект о СМИ-иноагентах

Документ о регулировании деятельности таких изданий был внесён в Госдуму на этой неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать новый законопроект о СМИ-иноагентах, заявив, что незнаком с деталями, и переадресовал этот вопрос к Госдуме.

— Сначала, наверное, нужно, чтобы вы всё-таки получили аргументацию из Государственной думы и от тех экспертов, которые участвовали в проработке. Я в данном случае не стал бы давать никаких комментариев, не обладаю в данном случае нюансами и деталями, — сказал Песков в беседе с журналистами.

Во вторник на рассмотрение Госдумы был внесён проект закона о регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, документ предполагает работу таких изданий через российское юридическое лицо.