Ёлочка, гори! Житель Калининграда поджёг главную городскую ель

При этом толкнула мужчину на этот шаг не ненависть к Новому году. Подобным образом он попытался решить личные проблемы.

31-летний житель Калининграда поджёг главную ёлку города. Для уничтожения ненавистной ели он прихватил горючее и отправился на площадь Победы. Сгореть новогодней красавице и сбежать злоумышленнику не дал очевидец. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

В сообщении говорится, что местный житель гулял у ёлки вместе с семьёй и заметил разводящего костёр парня в капюшоне. Мужчина остановил злоумышленника и удерживал его до приезда правоохранителей.

— При нём были обнаружены две пластиковые ёмкости с керосином общим объёмом один литр. Как удалось выяснить, злоумышленник таким неординарным способом хотел привлечь к себе внимание, чтобы решить личные проблемы, — уточняет пресс-служба.

Отмечается, что новогодняя ёлка не сильно пострадала.

За "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.