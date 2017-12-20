Песков: Путин встречался с Явлинским по его просьбе

Песков отметил, что между главой государства и Явлинским "иногда происходят контакты", которые "не всегда связаны с электоральными делами".

Президент РФ Владимир Путин встречался с основателем партии "Яблоко" Григорием Явлинским по его просьбе. Факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Президент действительно встречался с Явлинским, когда точно — сейчас сказать вам не могу, но такая встреча действительно имела место, — сообщил Песков журналистам.

Он рассказал, что встреча прошла в формате "один на один", поэтому её подробности неизвестны. Песков отметил, что встречи главы государства и политика Григория Явлинского не носят регулярный характер, тем не менее "иногда между ними происходят контакты", которые "не всегда связаны с электоральными делами".

Напомним, ранее Григорий Явлинский заявил о своих планах баллотироваться на президентских выборах. А 6 декабря о своём участии в выборах объявил президент России Владимир Путин.