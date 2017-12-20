В Хакасии у матери отобрали семерых детей из-за косы младшего сына

За свои 57 лет женщина воспитала 21 ребёнка, 20 из которых усыновила. Теперь из-за длинных волос младшего сына её обвиняют в нанесении вреда психологическому здоровью мальчика.

У воспитавшей 21 ребёнка жительницы села Боград, Хакасия, Любови Лицегевич отобрали семерых детей из-за того, что у младшего были длинные волосы. Женщина пытается вернуть детей через суд, сообщает "Новая газета".

Как пишет издание, за свои 57 лет Лицегевич воспитала 21 ребёнка, 20 из которых усыновила. На момент изъятия в семье оставалось 7 несовершеннолетних детей: двое взрослых (15 мальчику и 17 девочке) и пятеро младших — от 5 до 9 лет.

Воспитательнице детского сада, куда ходил младший ребёнок, не понравилось, что волосы мальчика выросли практически до поясницы. Информация об этом дошла до районного управления образования, а летом комиссия по делам несовершеннолетних констатировала, что Лицегевич наносит вред психологическому здоровью мальчика. Тогда был поднят вопрос о прекращении опеки над эти мальчиком. Но 3 ноября детей забирали уже всех. Теперь мать пытается вернуть их через суд.

Знакомые семьи и свидетели объясняют это местью за выступление Лицегевич на телевидении, в котором она рассказала, что в районе недоплачивают опекунские. Также женщина повздорила с руководством детского садика: не стала сдавать деньги на очередной ремонт.

По рассказам некоторых свидетелей, в садике воспитатели даже специально переодели мальчика в женскую одежду: нацепили платье, колготки — мол, вот так ребёнка водят в садик. Так воспитатели хотели поднять вопрос о гендерной неопределённости ребёнка, уверены свидетели.

Сообщается, что на суде даже не ставился вопрос о том, как относились к ребёнку, мыли ли его, кормили — все вопросы только о длине волос. Следующее заседание назначено на 22 декабря.