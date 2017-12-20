Путин не планирует встречу с Аббасом до конца года

Ранее советник президента Палестины заявил, что Аббас собирается посетить Россию "в скором времени".

В графике президента РФ Владимира Путина до конца года отсутствует встреча с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— До конца года в графике президента не планируется каких-либо международных контактов, — указал он.

Аналогичный ответ Песков дал и на вопрос о возможной встрече с представителем Израиля.

Ранее в Кремле сообщили, что урегулировать ближневосточный конфликт могут только Палестина и Израиль, а международному сообществу важно не делать шагов, которые могут привести к нагнетанию напряжённости в регионе.