Песков прокомментировал предложение Вучича, чтобы РФ стала посредником по Косово

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тема Косово действительно затрагивалась в ходе двусторонних переговоров Владимира Путина и лидера Сербии Александра Вучича. Так он ответил на вопрос, как в Москве отнеслись к предложению Сербии, чтобы Россия стала посредником в переговорах с Приштиной.

— Тема Косово действительно затрагивалась, ситуация в Косово действительно затрагивалась в ходе двусторонних российско-сербских переговоров.

Кроме того, на уточняющий вопрос, как на эту просьбу отреагировал Владимир Путин, представитель Кремля снова добавил, что тема фигурировала на повестке дня.