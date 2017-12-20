В США израильтянин во время Хануки случайно сжёг в доме детей и жену

Дочь и двое сыновей мужчины спаслись — старшие выпрыгнули из окна, а младший успел выбежать из горящего здания.

В Нью-Йорке пожар уничтожил половину еврейского семейства. Сгорели мать и трое детей. Оставшиеся члены семьи, включая отца, успели спастись. ЧП произошло, когда семья отмечала Хануку, сообщает New York Post.

Как оказалось, виной трагедии стала менора (семиствольный светильник). Её зажёг отец семейства — 45-летний Йозеф Азан. Однако, когда семья отправилась спать, он совсем про неё забыл.

Ночью огонь перекинулся на штору, потом на диван и на ковёр. В итоге дом загорелся. 16-летняя дочь Шалит и 15-летний сын Даниэль выпрыгнули из окна. Вместе с отцом в тяжёлом состоянии они попали в больницу. Ещё один 13-летний мальчик успел выбежать на улицу.

Супруге Азана и их троим детям спастись не удалось. Сообщается, что их тела отправят в Израиль, где живут родные матери семейства.