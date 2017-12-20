Белоруссия откажется от импорта электроэнергии из России

Белоруссия прекратит закупки российской электроэнергии с 2018 года в связи с тем, что Минск не договорился с Москвой о ценах.

— Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, — заявил глава Минэнерго республики Владимир Потупчик на заседании парламента.

Министр добавил, что для выработки электроэнергии страна намерена задействовать собственные ресурсы.

Ранее стало известно, что парламентское собрание Союза России и Белоруссии приняло бюджет на 2018 год в размере 6,93 миллиарда рублей.