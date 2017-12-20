Всё, что по регламенту, — можно. В Кремле успокоили боящихся подарков чиновников

Ранее СМИ написали, что после громкого дела Улюкаева российские чиновники практически перестали принимать новогодние подарки, а от корзинок и вовсе шарахаются.

Всё, что укладывается в существующий регламент о формате деловых новогодних подарков и сувениров, не запрещено. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил госслужащих, рассказавших, что они боятся принимать подарки после дела экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева.

— Что касается новогодних сувениров, вы знаете, что существует определённый регламент на этот счёт, сумма денег, которую не должен превышать сувенир. Вот, соответственно, всё, что укладывается в этот регламент, не противоречит никаким правилам и нормам, — сказал Песков.

Ранее СМИ написали, что после громкого дела Улюкаева российские чиновники практически перестали принимать новогодние подарки — особенно негативную реакцию вызывают презенты в виде корзин.

Взятку, за которую судят Улюкаева, тот получил в корзинке с колбасой — ему её передал глава "Роснефти" Игорь Сечин. На записи разговора, попавшего в распоряжение суда, слышно, как Сечин попросил Улюкаева не забыть взять подарок. Корзинка стала настоящим мемом, а в СМИ появилась её фотография.