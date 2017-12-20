От "Оскара" до шизофрении. Что стало с детьми, сыгравшими в "Звёздных войнах"

В фильме "Звёздные войны. Эпизод VIII. Последние джедаи" снялся 10-летний россиянин, уроженец Кабардино-Балкарии Темирлан Блаев.

Отец мальчика рассказал, что полтора года ждал момента, когда ему разрешат поведать об успехе сына всему миру. Роль была эпизодической, но важной для мальчика, поскольку она стала первой в его актёрской карьере. Блаев сыграл раба, который следит за фатирами в городе Канто-Байт. Согласно сюжету, его персонаж помогает двум героям сбежать от полиции. Впрочем, Блаев — далеко не первый ребёнок, сыгравший в киносаге. Как сложилась судьба детей, засветившихся в фильмах Джорджа Лукаса?

Джек Ллойд (Энакин Скайуокер)

Джек Ллойд до своей звёздной во всех смыслах роли в "Скрытой угрозе" в 1999 году снимался в рекламе и сериалах "Скорая помощь", а также в "Притворщике" и "Подарке на Рождество". На момент выхода первого эпизода киносаги мальчику было всего 10 лет.

Юный актёр получил ужасные отзывы, а в качестве их подтверждения — сразу две "Золотых малины": за худшую роль второго плана и самый плохой актёрский дуэт (вместе с Натали Портман).

Ллойд не раз признавался, что звёздная киносага разрушила его карьеру. Позже он озвучивал игры по "Войнам", снимал проморолики. В 2005 году он сыграл Майка Маккормика в фильме "Мэддисон", но на этом актёрская карьера завершилась.

В 2015 году его арестовали за превышение скорости, вождение без лицензии, проезде на красный свет и сопротивлении при аресте. Позже выяснилось, что молодой человек болен шизофренией: когда он не принимает лекарства, начинаются срывы. Весной 2016 года Ллойда определили в клинику для сумасшедших.

Падме Амидала (Натали Портман)

В "Скрытой угрозе" Портман была в роли Падме Амидалы, королевы планеты Набу. На момент премьеры девушке было 18 лет. К слову, до этого Портман не смотрела ни одного эпизода саги.

Фильм выдвинули на "Оскар" за лучшие звуковые и музыкальные эффекты. Портман же вместе с Ллойдом оказалось претенденткой на "Золотую малину" — за худшую актёрскую пару.

— Я в одно и то же время снималась в "Чайке" и в "Звёздных войнах". Из-за жуткого графика мне не удалось выложиться на все 100 — все подумали, что я ужасная актриса. Я поучаствовала в одном из самых кассовых фильмов десятилетия, однако никто больше не хотел меня брать на съёмки, — говорила позже в интервью Портман.

После "Атаки клонов" и "Мести ситхов" актрису видели только в одном образе, а все попытки его перебить казались тщетными. Однако в 2005 году на экраны вышел фильм "V — значит вендетта", где Портман сыграла Иви Хэммонд, и, как призналась сама звезда американским СМИ, ситуация нормализовалась.

Кира Найтли (Сабэ)

12-летняя Кира Найтли играла роль двойника королевы Амидалы — Сабэ — в "Скрытой угрозе". Хотя разница в возрасте у девочек четыре года, отличить в гриме их было довольно сложно.

Для Найтли, которая до этого играла незаметные роли в сериалах и на телевидении, эта роль стала мощным подспорьем. После этого были звёздные "Оливер Твист" (Роза Флеминг), "Играй, как Бекхэм" (Джульетта Пэкстон) и, конечно, "Пираты Карибского моря", окончательно закрепившие Найтли на голливудском олимпе.

Дэниэл Логан (Бобба Фет)

Логан в свои 14 лет сыграл охотника за головами в "Атаке клонов", которая вышла на экраны в 2002 году. Его номинировали на премию "Молодой актёр", но всё номинацией и ограничилось. После этого он снялся в "Легенде о Джоне Линго" (2003 год).

После этого на семь лет пропал из поля зрения поклонников. В 2010 году участвовал в озвучке эпизодических персонажей в мультфильме "Звёздные войны: Войны клонов".

С лета 2017 года Логан публикует на своей странице призывы к поклонникам саги: просит подписать петицию, чтобы Боббу вернули в новые части фильма.