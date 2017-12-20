С российских прилавков могут пропасть бананы самого популярного сорта

Опасное грибковое заболевание поразило уже более 30% азиатских и австралийских банановых плантаций.

С российских прилавков могут исчезнуть одни из самых популярных фруктов — бананы. Несмотря на то что сейчас в мире насчитывается 1500 сортов съедобных и диких видов бананов, самым популярным является кавендиш, который сегодня можно купить в любом магазине.

Как сообщают "Ведомости", именно этот сорт находится под угрозой исчезновения из-за опасного грибкового заболевания, которое распространяется по миру и поражает растения.

Отмечается, что грибок уже поразил свыше 30% азиатских и австралийских банановых плантаций и пробрался в Африку и на Ближний Восток. В случае его проникновения в Латинскую Америку и на Карибы, где выращивается 85% мирового экспорта бананов, специалисты прогнозируют потери в миллиарды долларов.