"Торговля встала". Массовый технический сбой парализовал работу супермаркетов

Проблемы возникли при проведении расчётов через кассовые аппараты. Причём жалобы поступают как из Москвы, так и из регионов.

Торговые сети и заправки столкнулись сегодня со сбоем в работе кассовых аппаратов "Штрих-М" — это один из основных поставщиков касс на российском рынке. Например, в Москве сеть супермаркетов "Магнолия" — а это около 200 магазинов во всех районах столицы — и вовсе приостановила работу из-за технических проблем.

Кроме того, о сбоях сообщил в своём "фейсбуке" совладелец крупной сети по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев. По его словам, сегодня "реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и торговля, как говорится, встала".

— Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране вслед за солнцем из всех магазинов несётся мат, — охарактеризовал ситуацию он.

Проблемы возникли и у региональных ретейлеров. В Барнауле, по данным местных СМИ, с проблемами столкнулись заправки "ЛУКойл", сети магазинов "Магнит", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих", DNS и многие другие. В Алтайском крае аппараты "Штрих-М" занимают 50–60% рынка, поэтому проблему можно назвать глобальной.

Серьёзные проблемы возникли и в торговых точках Владивостока. Десятки магазинов приостановили работу в Новосибирске. Кассы не работают в Барнауле, в Кемерове, и везде, откуда поступают жалобы, было установлено оборудование "Штрих-М" .