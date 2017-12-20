Кудрин ответил, войдёт ли он в инициативную группу по выдвижению Путина

Бывший министр финансов Алексей Кудрин ответил на вопрос, может ли он войти в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в кандидаты в президенты страны.

— Я не комментирую. Занимаюсь своим делом, — пояснил Кудрин. — Как известно, я пишу предложения по запросу президента Путина. Но все доклады публичны. Буду счастлив, если мои предложения используют другие кандидаты.

Ранее стало известно, что в группу вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, врач-кардиохирург Лео Бокерия, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и многие другие.