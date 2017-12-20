Инициативная группа по выдвижению Путина уведомит ЦИК о сборе 26 декабря

Центральная избирательная комиссия получит уведомление о сборе 26 декабря инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента. Об этом РИА "Новости" сообщила руководитель движения "Волонтёры Победы" и член Общественной палаты Ольга Амельченкова.

Ранее сообщалось, что заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты состоится 26 декабря.

В неё вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, врач-кардиохирург Лео Бокерия, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и многие другие. Отмечалось, что в её составе также могут быть представители ОНФ, члены партии "Единая Россия", активисты добровольческих объединений и волонтёрских организаций — всего 600 человек.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своём участии в выборах 6 декабря. Он будет баллотироваться как самовыдвиженец.

Отметим также, что выборы назначены на 18 марта 2018 года, а избирательная кампания стартовала уже 18 декабря текущего года.