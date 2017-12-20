В СК заявили, что не присваивали гриф "секретно" делу экс-супруги Джигарханяна

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В СК заявили, что не присваивали гриф "секретно" делу экс-супруги Джигарханяна

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Актёр Армен Джигарханян с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Фото: ©Facebook/Виталина Цымбалюк-Романовская

Цымбалюк-Романовская обвиняется в нарушении тайны частной жизни знаменитого артиста.

Дело бывшей супруги актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской о нарушении тайны личной жизни не имеет грифа секретности.

— Следователь сообщил, что данному делу гриф "секретно" не присваивался, — уточнил судья в Мосгорсуде.

Ранее Виталине Цымбалюк-Романовской было предъявлено обвинение в нарушении тайны частной жизни. По данным следствия, экс-жена артиста собирала и распространяла в СМИ подробности личной жизни Джигарханяна без его согласия.

Как уже сообщал Лайф, неизвестные установили в кабинете режиссёра в Московском драматическом театре прослушку и камеру наблюдения. По факту слежки за артистом было возбуждено дело. При этом СМИ не исключали, что средства слежения могли появиться при содействии супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

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