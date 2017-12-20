Путин утвердил штрафы до 1 млн рублей за нарушение закона о мессенджерах

В подписанном главой государства законе указано, что документ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин утвердил штрафы за несоблюдение создателями мессенджеров возложенных на них российским законодательством обязанностей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, который предполагает внесение изменений в КоАП, неисполнение обязательств влечёт наложение на граждан штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, на юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Лайф писал о том, что задержанные на прошлой неделе в Санкт-Петербурге сторонники ИГИЛ* получали указания через Telegram. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у него нет данных о роли мессенджера в предотвращении теракта в Северной столице.

Ранее Мещанский суд Москвы признал законным решение оштрафовать мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от сотрудничества со спецслужбами.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.