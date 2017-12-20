Мосгорсуд признал законным обыск у бывшей жены Джигарханяна

Московский городской суд признал законным обыск в квартире бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

— Постановление Черёмушкинского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказал судья.

Ранее Лайф сообщал, что в кабинете Джигарханяна была установлена прослушка и камера видеонаблюдения. Позднее в столице возбудили дело по факту слежки за артистом. Не исключалось, что прослушка и камера могли появиться при содействии бывшей супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

Позднее Следственный комитет предъявил ей обвинение в нарушении тайны частной жизни. В её квартире также были проведены обыски.