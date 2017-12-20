Китайский бренд одежды обвинил Apple в воровстве

Иконка App Store в обновлённой версии iOS идентична логотипу фирмы Kon, заявили представители последней.

Китайская компания обвинила Apple в плагиате. Производитель одежды Kon уверяет, что американская корпорация в обновлённой версии iOS применила иконку, идентичную его логотипу. Об этом сообщает издание The Verge.

Отмечается, что компания была открыта в КНР в 2008 году. В это же время был создан и логотип фирмы. На нём изображён знак, напоминающий букву А. Дизайнеры, вдохновлённые группой Sex Pistols, изобразили три наложенные друг на друга кости, символизирующие победу над смертью, рассказывают в компании Kon.

Китайская компания подала в суд на Apple. Бренд одежды Kon обвиняет американскую корпорацию в нарушении использования своего товарного знака в Китае.

Теперь представители истца требуют от Apple публичных извинений и компенсации потерь. Также компания хочет, чтобы продажи устройств, где есть новая иконка App Store, прекратились.