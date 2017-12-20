8 дней в аду. Москвичи проводят в пробках 189 часов в год

Как подсчитали эксперты, каждый день столичные водители теряют из-за заторов лишние 49 минут.

В мировой рейтинг городов с самыми длинными пробками попало сразу пять российских мегаполисов. Топ на основе анализа данных GPS составила компания TomTom, специализирующаяся на выпуске навигаторов.

Эксперты включили в рейтинг 390 городов из 48 стран мира. Бесспорным лидером стал Мехико. Жители мексиканской столицы проводят в пробках каждый день порядка часа. За год этот показатель доходит до девяти с половиной суток.

Из российских мегаполисов выше всех расположилась Москва, занявшая 13-е место. В столице водители стоят в пробках 49 минут в сутки, или 189 часов в год. Следом идёт культурная столица России. Санкт-Петербург занял 21-ю строчку за лишние 47 минут в сутки (79 часов в год).

В топ-50 попал и Новосибирск, находящийся на 46-м месте с показателем 37 минут в сутки (140 часов в год). Он появился в рейтинге впервые.

Ещё один новичок в топе — Екатеринбург: 52-е место, 37 минут в сутки и те же 140 минут в год. Нижний Новгород расположился на 63-м месте. Ежедневно жители города проводят в пробках лишние 33 минуты (126 часов в год).